О фильме
Авантюрный дед мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками. Чтобы собрать всех под одной крышей, он прикидывается смертельно больным. И хотя примирение оказывается не таким простым, как он ожидал, Фомич не из тех, кто опускает руки. Когда все становится безнадежно плохо, он «вытаскивает из рукава» запасной план, который срабатывает. Ну… почти.
Рейтинг
6.5 КиноПоиск
- ГПРежиссёр
Гарик
Петросян
- Актёр
Николай
Добрынин
- Актёр
Никита
Кологривый
- Актёр
Андрей
Мерзликин
- Актёр
Глеб
Калюжный
- Актриса
Екатерина
Волкова
- АПАктриса
Анна
Покров
- Актёр
Александр
Новиков
- Актриса
Кристина
Корбут
- Актриса
Юлия
Сулес
- ССАктёр
Сергей
Степин
- ЮААктриса
Юлия
Афанасьева
- СЧАктриса
Светлана
Чуйкина
- Актёр
Марк-Малик
Мурашкин
- Актёр
Артём
Михалков
- МТАктёр
Максим
Табарчук
- Актёр
Виктор
Конухин
- ДВАктёр
Даниил
Воронин
- Продюсер
Анастасия
Кавуновская
- ОБХудожница
Олеся
Буренко
- НКОператор
Никита
Колчин