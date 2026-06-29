Авантюрный дед мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками. Чтобы собрать всех под одной крышей, он прикидывается смертельно больным. И хотя примирение оказывается не таким простым, как он ожидал, Фомич не из тех, кто опускает руки. Когда все становится безнадежно плохо, он «вытаскивает из рукава» запасной план, который срабатывает. Ну… почти.

