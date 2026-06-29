Дед Фомич
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Дед Фомич

Фильм Дед Фомич

2026, Дед Фомич
Комедия, Семейный6+
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О фильме

Авантюрный дед мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками. Чтобы собрать всех под одной крышей, он прикидывается смертельно больным. И хотя примирение оказывается не таким простым, как он ожидал, Фомич не из тех, кто опускает руки. Когда все становится безнадежно плохо, он «вытаскивает из рукава» запасной план, который срабатывает. Ну… почти.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Семейный
Качество
Full HD

Рейтинг

6.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Дед Фомич»