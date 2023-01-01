Биография

Екатерина Волкова — актриса театра и кино, телеведущая. Родилась в Таллине 15 января 1982 года. Будущая артистка уже в детстве тянулась к творчеству, поэтому ее поступлению в Высшее театральное училище имени Щепкина никто не удивился. В 2003 году окончила вуз с отличием и присоединилась к команде Государственного театра киноактера. Пробовала себя на телевидении, вела программу «Рогов+», была членом жюри шоу «Детский КВН». Фильмография Екатерины Волковой насчитывает более 25 проектов. Свои первые шаги на экране актриса сделала в 2005 году, сыграв в сериале «Кулагин и партнеры». Всенародную любовь ей принесла роль Веры в комедии «Воронины», после чего последовали проекты «Уроки выживания», «Короткие волны», «Сквозь розовые очки».