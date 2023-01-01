Рогов +
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Рогов +
8.42022, Рогов + 1 сезон
ТВ-шоу16+

Рогов + (сериал, 2022) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

К классическому мейковеру добавляются элементы ток-шоу: ведущие обсуждают историю героини и решают, как помочь ей попрощаться с давними проблемами. После чего Александр берeт на себя задачи по преображению героини, а Елена приходит к ней в гости и проводит «ревизию» квартиры. Ведь именно дом помогает узнать о человеке даже больше, чем его внешний вид. Кроме бьюти-тем, ведущие раскроют важные проблемы девушек в декрете и разводе, жертв абьюзеров, одиночества, сепарации с родителями и многие другие.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

8.0 КиноПоиск