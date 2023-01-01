Биография

Ида Галич — телеведущая и блогер. Родилась в Восточной Германии 3 мая 1990 года. В возрасте 12 лет переехала с родителями в Москву. Получив школьный аттестат, поступила в Российский государственный торгово-экономический университет и присоединилась к Клубу веселых и находчивых. Участвовала в командах «Осенний поцелуй», «Москва не сразу строилась», в составе сборной завоевала бронзу Премьер-лиги. Принимала участие в «Comedy Баттле», вела программу, где рассказывала о закулисье. Активно снимала ролики для социальных сетей. В 2018 году представила синглы «Найти тебя», «Дима» и «Ты попал». Вела репортаж с ковровой дорожки премии телеканала Music Box Russia. Сегодня Ида Галич продолжает развивать карьеру в медиасфере. В ее фильмографии есть роли в таких картинах, как «Монастырь», «Фандорин. Азазель», «Юра дворник». Также артистка дублировала персонажей мультфильмов «Финник» и «Тролль: История с хвостом». Принимала участие в шоу «Импровизаторы», «Двое на миллион».