Финник (фильм, 2022) смотреть онлайн

Анимационное приключение о домовом, которой не любит людей, и его новой «подопечной», школьнице Кристине — от студии, ответственной за «Смешариков» и «Фиксиков». Когда 13-летняя Кристина вместе с семьей переезжает в новый дом, она не ожидает наткнуться на вредного домового. Обитающий там Финник — не поклонник людей, и вместо того, чтобы помогать им адаптироваться на новом месте, всячески старается выжить их со своей территории. Но Кристину так просто не напугать: она умна не по годам и не поддается на трюки домового. Заполучив кусок его шерсти, она начинает видеть Финника и пытается узнать его поближе. Вскоре им придется объединить усилия, ведь неизвестный злодей устраивает безумные катаклизмы в их городе, и одолеть его можно только при поддержке друзей.

