Биография

Артур Бабич — блогер, тиктокер и музыкальный исполнитель. Родился в городе Кривой Рог 16 мая 2000 года. В детстве будущий артист мечтал стать футболистом. Учился в средней школе и в техникуме по специальности «Менеджмент». В 2018 году завел аккаунт в Musical.ly — предшественнике социальной сети TikTok. Снимал юмористические ролики, которые уже через год разлетелись по всему интернету. В 2020 году блогера пригласили в тиктокерский дом Dream Team House, благодаря чему он переехал в Москву. В 2020 году Артур Бабич начал музыкальную карьеру. Записал синглы вместе с певицей Бьянкой и Даней Милохиным. Также пробует свои силы на телевидении. С 2022 года является ведущим шоу «Не дрогни!» на канале СТС.