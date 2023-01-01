Дозор джунглей: Кругосветка (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Свежая анимационная комедия «Дозор джунглей: Кругосветка» из мультвселенной сериала «Отряд джунглей». Полная приключений история о животных, которые пытаются спасти родину от злобного бобра.
Тигровый пингвин Морис узнает, что любимые джунгли в опасности. Суперзлодей-бобер Анри распылил на территории розовую пену, которая становится взрывоопасной при взаимодействии с водой. Приближается сезон дождей, а с ним и угроза взрыва, способного уничтожить джунгли. Морис собирает свой верный отряд, чтобы обойти весь мир, найти антидот и предотвратить катастрофу.
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СтранаФранция
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время85 мин / 01:25
Рейтинг
- ФБАктёр
Филипп
Бозо
- ЛМАктёр
Лоран
Морто
- ПКАктёр
Паскаль
Касанов�а
- СМАктриса
Селин
Монсарра
- ЭКАктёр
Эммануэль
Кюртиль
- ПБАктёр
Поль
Борн
- ЛСАктриса
Леопольдин
Серре
- ФСАктёр
Фридерик
Сердаль
- ЖКАктёр
Жереми
Ковийо
- ГБАктёр
Готье
Батту
- ДАСценарист
Давид
Ало
- ЖТСценарист
Жан-Франсуа
Тости
- ДАПродюсер
Давид
Ало
- ЖТПродюсер
Жан-Франсуа
Тости
- Актёр дубляжа
Антон
Шастун
- Актёр дубляжа
Артур
Бабич
- РКАктёр дубляжа
Роман
Каграманов
- АПАктриса дубляжа
Анна
Покров
- ИКАктёр дубляжа
Илья
Крутояров
- ЭБМонтажёр
Элен
Бланшар
- ЖТМонтажёр
Жан-Кристиан
Тасси
- ОККомпозитор
Оливье
Кюссак