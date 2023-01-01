Дозор джунглей: Кругосветка
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Дозор джунглей: Кругосветка

Дозор джунглей: Кругосветка (фильм, 2023) смотреть онлайн

9.12023, Les As de la Jungle 2
Комедия, Мультфильм85 мин6+
Дружная команда животных во главе с пингвином спасает родной лес от суперзлодея, который хочет уничтожить мир... мыльной пеной
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О фильме

Свежая анимационная комедия «Дозор джунглей: Кругосветка» из мультвселенной сериала «Отряд джунглей». Полная приключений история о животных, которые пытаются спасти родину от злобного бобра.

Тигровый пингвин Морис узнает, что любимые джунгли в опасности. Суперзлодей-бобер Анри распылил на территории розовую пену, которая становится взрывоопасной при взаимодействии с водой. Приближается сезон дождей, а с ним и угроза взрыва, способного уничтожить джунгли. Морис собирает свой верный отряд, чтобы обойти весь мир, найти антидот и предотвратить катастрофу.

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Страна
Франция
Жанр
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
85 мин / 01:25

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Дозор джунглей: Кругосветка»