Анна Покров — российская актриса кино и дубляжа, видеоблогер, певица. Родилась в Волгограде 15 декабря 1999 года. Получила музыкальное образование по классу домры, с детства занималась танцами. После школы поступила в Волгоградский государственный институт искусств и культуры, где обучалась по специальности «режиссер театрализованных представлений и праздников». Будучи студенткой, Анна начала вести социальные сети и вскоре стала популярным тиктокером, одним из участников Dream Team House. В 2020 году начала музыкальную карьеру и выпустила уже более 15 песен. Участвовала в различных шоу: «Где логика?», «Полный блэкаут» и «Звезды в Африке», а также была в гостях «Вечернего Урганта». Карьеру в кинематографе Анна Покров начала с роли блогера в драмеди «Когда же это кончится?». В 2023 году молодая артистка сыграла Лизу в многосерийной комедии Алексея Зотова «Политех» из линейки Wink Originals. Также Анна впервые дебютировала как актриса дубляжа, озвучив одного из персонажей мультфильма «Дозор Джунглей: Кругосветка».