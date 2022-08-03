Полный блэкаут (сериал, 2020) смотреть онлайн

Новый экстремально-комедийный проект об испытаниях в темноте с ведущим Сергеем Светлаковым. В черной комнате участников может ждать что угодно: осьминоги, змеи, тарантулы, черви или даже миссисипский аллигатор. Главная задача — преодолеть страх неизвестности и обуздать воображение, превращающее любой шорох, прикосновение или запах в настоящий кошмар.

