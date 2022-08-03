Полный блэкаут
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Полный блэкаут

Полный блэкаут (сериал, 2020) смотреть онлайн

9.02020, Полный блэкаут 2 сезона
Реалити - шоу18+

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Новый экстремально-комедийный проект об испытаниях в темноте с ведущим Сергеем Светлаковым. В черной комнате участников может ждать что угодно: осьминоги, змеи, тарантулы, черви или даже миссисипский аллигатор. Главная задача — преодолеть страх неизвестности и обуздать воображение, превращающее любой шорох, прикосновение или запах в настоящий кошмар.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу

Рейтинг

7.9 КиноПоиск