Полный блэкаут. Сезон 1. Серия 6
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Полный блэкаут (сериал, 2020) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн бесплатно

9.02020, Полный блэкаут. Сезон 1. Серия 6
Реалити - шоу18+

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1-й сезон2-й сезон

О сериале

Новый экстремально-комедийный проект об испытаниях в темноте с ведущим Сергеем Светлаковым. В черной комнате участников может ждать что угодно: осьминоги, змеи, тарантулы, черви или даже миссисипский аллигатор. Главная задача — преодолеть страх неизвестности и обуздать воображение, превращающее любой шорох, прикосновение или запах в настоящий кошмар.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
36 мин / 00:36

Рейтинг

7.9 КиноПоиск