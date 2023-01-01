Биография

Владимир Маркони — российский актер. Родился в Кирове 2 декабря 1982 года. После окончания школы поступил в Вятский государственный агротехнологический университет и получил диплом агронома. Переехав в столицу, основал интернет-канал «Письмошная», который позже перерос в юмористический проект «Реутов ТВ», где высмеивалась работа провинциального телевидения. Также вел несколько рубрик в программе «Вечерний Ургант», сотрудничал с радиостанцией «Европа Плюс». Сегодня Владимир Маркони активно развивает карьеру на телевидении. В 2020 году стал полноценным ведущим программы «Галилео с Владимиром Маркони», которая выходила на СТС, принимал участие в проектах «Полный блэкаут», «Дело было вечером», «Большой побег».