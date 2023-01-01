Большой побег (сериал, 2023) смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+118 мин
Большой побег
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+59 мин
Большой побег
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+66 мин
Большой побег
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+63 мин
Большой побег
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+58 мин
Большой побег
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+55 мин
Большой побег
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+75 мин
Большой побег
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+52 мин
Большой побег
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+55 мин
Большой побег
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+130 мин
Большой побег
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
Сюжет
«Большой побег» — это отечественная адаптация популярного корейского реалити The Great Escape. Его принцип заключается в том, что пятеро участни�ков игры приглашаются в таинственное место, из которого нужно найти выход. Выбираться из дома с призраками, подпольного игорного клуба, медицинской лаборатории и других будоражащих объектов будут видеоблогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов, звезда программы «ПроСТО кухня» Александр Белькович, актер и юморист Магомед Муртазаалиев и многие другие. Чтобы победить в схватке с замкнутым пространством, им нужно не только объединить усилия, но и внимательнее смотреть по углам…
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