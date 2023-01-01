Большой побег (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

«Большой побег» — это отечественная адаптация популярного корейского реалити The Great Escape. Его принцип заключается в том, что пятеро участни�ков игры приглашаются в таинственное место, из которого нужно найти выход. Выбираться из дома с призраками, подпольного игорного клуба, медицинской лаборатории и других будоражащих объектов будут видеоблогер и рэп-исполнитель Эльдар Джарахов, звезда программы «ПроСТО кухня» Александр Белькович, актер и юморист Магомед Муртазаалиев и многие другие. Чтобы победить в схватке с замкнутым пространством, им нужно не только объединить усилия, но и внимательнее смотреть по углам…



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