Биография

Дмитрий Васильев — российский режиссер и актер. Родился 26 октября 1969 года. Окончил школу в Санкт-Петербурге, а после стал членом музыкальной группы «Мой друг трактор». Работал на Шестом канале, который позже влился в сеть СТС. В 1992 году вместе с друзьями основал творческую студию «АлиБастер». Сегодня Дмитрий Васильев активно развивается в области кинематографа. В его фильмографии можно встретить такие картины, как «Колобаха», «Ятинсотэстс», «Эрос милосердия. Часть 2», где он выступил не только как режиссер, но и как актер. Также снимал телевизионные проекты «Дикие игры» и «Большой побег».