Биография

Александр Белькович — шеф-повар и телеведущий. Родился в Северодвинске 22 ноября 1984 года. Мечтал стать мастером кулинарного дела еще в детстве. Так, в 14 лет Белькович уже готовил блюда для посетителей кафе «Пеликан» в родном городе, позже переехал в Санкт-Петербург. Прошел обучение в Великобритании и Америке, открыл более 20 точек как бренд-шеф. Написал книги «Открытая кухня», «Просто кухня», «Русская кухня». Сегодня Александра Бельковича регулярно приглашают в кулинарные шоу. Так, он принимал участие в передачах «Кто кого на кухне», «Сделано со вкусом». В 2017 году на экраны вышло шоу «ПроСТО кухня», где шеф-повар учит готовить недорогие блюда из простых ингредиентов. Кроме того, был приглашенным гостем программы «Большой побег».