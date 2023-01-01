100 мест, где поесть
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100 мест, где поесть
9.42023, 100 мест, где поесть 3 сезона
ТВ-шоу16+

100 мест, где поесть (сериал, 2023) смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Шеф-повар и телеведущий Александр Белькович отправляется в путешествие по разным городам, чтобы составить гастрономическую карту России, а заодно попробовать что-то необычное.

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

8.6 КиноПоиск