Биография

Фатима Гаппоева — российский продюсер. Родилась в Москве 26 февраля. Работала продюсером на телеканалах «MTV Россия» и ТНТ, а с 2015 года сотрудничает с компанией «СТС Медиа». Получила диплом лондонского университета Royal Holloway. Пробовала свои силы в кино, войдя в съемочную группу короткометражки «Привычное состояние». Сегодня Фатима Гаппоева успешно работает на телевидении. В ее фильмографии можно встретить такие проекты, как «Просто кухня» с Александром Бельковичем, «Галилео» с Владимиром Маркони и Даней Крастером, «Полный блэкаут» с Сергеем Светлаковым. Последние громкие проекты — квест-шоу «Большой побег» и реалити «Суперниндзя», в котором герои преодолевают сложнейшую полосу препятствий.