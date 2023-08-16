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100 мест, где поесть
1-й сезон
Казань
9.52022, Казань
Реалити - шоу18+

100 мест, где поесть (сериал, 2022) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Шеф-повар и телеведущий Александр Белькович отправляется в путешествие по разным городам, чтобы составить гастрономическую карту России, а заодно попробовать что-то необычное.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
49 мин / 00:49

Рейтинг

8.8 КиноПоиск