100 мест, где поесть. Сезон 5
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100 мест, где поесть
5-й сезон

100 мест, где поесть (сериал, 2023) сезон 5 смотреть онлайн

9.52023, 100 мест, где поесть. Сезон 5 8 серий
Реалити - шоу18+

Сезоны и серии

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О сериале

Шеф-повар и телеведущий Александр Белькович отправляется в путешествие по разным городам, чтобы составить гастрономическую карту России, а заодно попробовать что-то необычное.

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу

Рейтинг

8.8 КиноПоиск