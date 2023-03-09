Начало увлекательного проекта, где пятеро участников пытаются сбежать из самых неожиданных мест. Оставайтесь на Wink и смотрите шоу «Большой побег» онлайн уже сейчас!



В первом сезоне вы встретитесь с такими звездами телевидения и интернета, как Эльдар Джарахов, Александр Белькович, Владимир Маркони, Алексей Столяров, Магомед Муртазаалиев и другие. Каждый попадет в команду из пяти человек и окажется заперт в необычной комнате с головоломками и загадками. Чтобы выбраться из интеллектуальной тюрьмы, нужно объединить усилия и найти выход, но создатели локаций подготовили участникам состязания кучу сюрпризов.



Справятся ли герои с квестом, увидите в новом шоу СТС «Большой побег» 2023 года — смотреть онлайн 1 сезон можно на Wink!

