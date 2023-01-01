Биография

Магомед Муртазаалиев — российский актер. Родился в Махачкале 1 августа 1993 года. В старших классах школы начал играть в Клубе веселых и находчивых, где добился больших успехов. Входил в состав сборной Дагестанского государственного университета, а в 2011 году вместе с Махмудом Гусейновым основал юмористический дуэт «ДА» и подал заявку на участие в проекте «Comedy Баттл». Фильмография Магомеда Муртазаалиева стремительно растет — сегодня актера можно увидеть в таких комедиях, как «Жара», «Дружба народов», «Жених», «Рашн Юг», «Мажор в Сочи». Также активно снимается в телевизионных проектах, например, в квест-шоу «Большой побег» на СТС.