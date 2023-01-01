Биография

Эльдар Джарахов — российский блогер, певец и актер. Родился в селе Сторожевские Хутора 12 июля 1994 года. В детстве переехал с семьей в Новокузнецк, там же пошел в первый класс. В юности увлекся рэпом и вместе с Александром Смирновым основал группу Prototypes MC’s. В 2012 году дуэт получил название «Успешная группа», а позже друзья начали выкладывать шуточные ролики в интернет, благодаря чему стали сотрудничать с сообществом MDK. Спустя год присоединился к проекту «КликКлакБэнд» и переехал в Санкт-Петербург. Открыл собственный канал dzharakhov, которых позже получил название «ДЖАРАХОВ». Там же публиковал клипы, а в 2018 году презентовал альбом Rock’n’Rofl. Выпустил более 30 синглов, включая песню «Я в моменте». На большом экране Эльдар Джарахов начал сниматься в 2016 году, засветившись в короткометражке «Озон». Также в его фильмографии есть комедии «Когда же это кончится?», «Парадка», «Блогеры и дороги». Активно снимается на телевидении — принимал участие в квест-шоу «Большой побег» на СТС.