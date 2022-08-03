Тролль: История с хвостом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно
8.62018, Troll: The Tale of a Tail
Мультфильм, Приключения86 мин6+
О фильме
В дремучем лесу есть маленькое королевство троллей. Во время забега сильнейших король Гром попал в капкан и обратился в камень. На трон взошeл его злой брат… Юный принц Трим может спасти своего отца и всe королевство, но для этого он должен отправиться в опасное путешествие в мир людей.
СтранаНорвегия, Канада
ЖанрСемейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb
- КМРежиссёр
Кевин
Манро
- АНАктёр
Адам
Незеркотт
- РДАктёр
Ричард
Дюмон
- СБАктриса
Соня
Болл
- УБАктёр
Уайатт
Бауэн
- МКАктёр
Марк
Камачо
- ЭДАктриса
Элана
Дункельман
- АГАктриса
Анджела
Галуппо
- СГАктёр
Стефан
Готье
- РДАктёр
Рик
Джонс
- ТСАктёр
Терренс
Скаммелл
- ККПродюсер
Клаудио
Кастравелли
- Актёр дубляжа
Эльдар
Джарахов
- ОКАктёр дубляжа
Олег
Куценко
- ЛБАктриса дубляжа
Лариса
Брохман
- Актёр дубляжа
Антон
Шастун
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина