Тролль: История с хвостом
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Тролль: История с хвостом

Тролль: История с хвостом (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.62018, Troll: The Tale of a Tail
Мультфильм, Приключения86 мин6+

О фильме

В дремучем лесу есть маленькое королевство троллей. Во время забега сильнейших король Гром попал в капкан и обратился в камень. На трон взошeл его злой брат… Юный принц Трим может спасти своего отца и всe королевство, но для этого он должен отправиться в опасное путешествие в мир людей.

Страна
Норвегия, Канада
Жанр
Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Тролль: История с хвостом»