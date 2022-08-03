В дремучем лесу есть маленькое королевство троллей. Во время забега сильнейших король Гром попал в капкан и обратился в камень. На трон взошeл его злой брат… Юный принц Трим может спасти своего отца и всe королевство, но для этого он должен отправиться в опасное путешествие в мир людей.

