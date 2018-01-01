Wink
Детям
Тролль: История с хвостом
Актёры и съёмочная группа фильма «Тролль: История с хвостом»

Актёры и съёмочная группа фильма «Тролль: История с хвостом»

Режиссёры

Кевин Манро

Kevin Munroe
Режиссёр

Актёры

Адам Незеркотт

Adam Nethercott
Актёр
Ричард Дюмон

Richard M Dumont
АктёрKing Grom (в титрах: Richard Dumont)
Соня Болл

Sonja Ball
АктрисаMother Sheriff
Уайатт Бауэн

Wyatt Bowen
АктёрJan
Марк Камачо

Mark Camacho
АктёрGrimmer's Dad
Элана Дункельман

Elana Dunkelman
АктрисаTrianna 2
Анджела Галуппо

Angela Galuppo
АктрисаFreia
Стефан Готье

Stefan Gauthier
Актёр
Рик Джонс

Rick Jones
АктёрHalfstone / Jin / Mort
Терренс Скаммелл

Terrence Scammell
АктёрGrimmer

Продюсеры

Клаудио Кастравелли

Claudio Castravelli
Продюсер

Актёры дубляжа

Эльдар Джарахов

Актёр дубляжа
Олег Куценко

Актёр дубляжа
Лариса Брохман

Актриса дубляжа
Антон Шастун

Актёр дубляжа
Анастасия Лапина

Актриса дубляжа