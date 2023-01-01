Биография

Антон Шастун — российский актер. Родился в Воронеже 19 апреля 1991 года. В школе присоединился к Клубу веселых и находчивых, а после получения аттестата поступил в Воронежский государственный университет на факультет прикладной математики. Из вуза студента отчислили, поэтому Антон решил штурмовать местный аграрный университет и получил диплом менеджера. Участвовал в шоу «18+», после которого его пригласили в Comedy Club. С 2011 года играл в шоу «Спорный вопрос» вместе с Дмитрием Позовым, а после оно переросло в масштабный проект «Импровизация». Сегодня Антон Шастун — популярный комик. В 2023 году на телеканале СТС вышло шоу «Импровизаторы», где он является одним из ведущих актеров. Также играл в сериале «Встречи, расставания, поцелуи», цикле комедий «Истории в кино», озвучивал персонажа мультфильма «Тролль: История с хвостом».