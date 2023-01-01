Импровизаторы
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Импровизаторы
9.42023, Импровизаторы 1 сезон
Комедии, ТВ-шоу18+

Импровизаторы (сериал, 2023) смотреть онлайн бесплатно

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Возвращение легендарного шоу в новом формате, где шутят не по сценарию.

Сергей Матвиенко, Дмитрий Позов, Арсений Попов и Антон Шастун снова идут в бой и заряжают зрителей хорошим настроением! В каждом выпуске принимают участие четыре основных актера и приглашенные звезды, на плечи которых ложится ответственное дело — подготовить неожиданное задание и наслаждаться процессом. По правилам игры, артисты работают без подготовки и не пользуются заранее прописанными шутками, попадаясь на уловки гостей. Благодаря экспромту миниатюры получаются неповторимыми, поэтому юмор льется через край.

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Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.0 IMDb