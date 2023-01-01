Биография

Сергей Матвиенко — российский актер. Родился в Ухолове 13 ноября 1983 года. Детство будущего комика прошло в Армавире, где он окончил школу и получил диплом инженера-электрика. Участвовал в Клубе веселых и находчивых, а позже попал на проекты «Смех без правил» и «Убойная лига». В 2011 году присоединился к труппе театра «СраЗу», который позже объединился с коллективом шоу «Спорный вопрос» и перерос в масштабный проект «Импровизация». Сегодня Сергей Матвиенко — успешный юморист. Он принимал участие в программах «Двое на миллион», «Такое кино», «Где логика», играл в цикле комедий «Истории в кино». Также в 2023 году на СТС вышло шоу «Импровизаторы», где он является одним из основных актеров.