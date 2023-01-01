Биография

Александр Рогов — российский стилист, телеведущий, актер. Родился в Воронеже 21 марта 1981 года. Детство провел в Туле — уже тогда Александр мечтал проявить себя и стать художником. Однако в старших классах загорелся идеей стать врачом и начал готовиться к поступлению в медицинский вуз, но испугался, увидев кровоточащую рану. В итоге оказался в педагогическом вузе и изучал английский и французский языки. Позже переехал в Москву и начал учиться в школе телевидения, а в 2003 году улетел в Германию на съемки проекта «Голод». Также профессионально занимался фотографией, публиковался в журнале MENU Magazine. Позже пришел к моде — делал совместные проекты с изданиями Esquire, Glamour, ELLE, l’Officiel и другими. В 2012 году стал главным редактором программы «Гид по стилю» на MTV. Сегодня Александр Рогов — успешный ведущий и модный эксперт. В его фильмографии есть такие проекты, как «Перезагрузка», «Рогов+», «Рогов в деле», «Рогов в городе», «Рогов. Студия 24».