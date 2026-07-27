О фильме
Рейтинг
- АМРежиссёр
Андрей
Малай
- КБАктриса
Ксения
Бородина
- Актёр
Алексей
Чадов
- Актриса
Виктория
Клинкова
- Актриса
Роза
Сябитова
- Актриса
Олеся
Судзиловская
- Актёр
Павел
Ворожцов
- Актёр
Александр
Рогов
- КЛАктриса
Карина
Лазарьянц
- ЕШАктёр
Евгений
Шириков
- ЛРАктриса
Любовь
Рубцова
- РЗАктёр
Роберт
Захарян
- АДАктёр
Андрей
Добровольский
- ЕМАктриса
Елена
Мелентьева
- СМСценарист
Софья
Максимча
- ТАСценарист
Тимур
Акавов
- ГАПродюсер
Гайк
Асатрян
- АСПродюсер
Алексей
Степанов
- МАХудожница
Мариетта
Азарян
- Оператор
Илья
Гризенко
- АККомпозитор
Артем
Казаку