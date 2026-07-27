За любовь
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За любовь

Фильм За любовь

2026, За любовь
Мелодрама, Комедия16+
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О фильме

Пара на грани развода получает волшебную бутылку, исполняющую желания, что переворачивает их жизнь с ног на голову.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
Full HD

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа фильма «За любовь»