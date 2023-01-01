Биография

Российский актер Евгений Шириков начинал свою творческую карьеру в качестве артиста мюзиклов. Однако его актерский талант оказался востребованным в кино. Будущей знаменитости пришлось преодолеть немало трудностей в юном возрасте. Мама Евгения умерла, когда мальчику было 11 лет. Поскольку его отец был в тюрьме, Ширикова определили в детский дом. Там мальчик нашел спасение в творчестве. Он занимался в драмкружке, осваивал брейк-данс, посещал занятия в школе искусств. Юноша поступил в музыкальный колледж, а после его окончания – в театральный вуз в Санкт-Петербурге. Евгений исполнял партии в постановках мюзиклов и рок-опер на петербургской и московской сценах. На экране молодой человек впервые появился в 2013 году. Вскоре ему предложили роль в проекте «Чемпионы», где Шириков сыграл хоккеиста Сергея Федорова. После этого список сериалов Евгения Ширикова стал быстро расти. Зрители увидели его в картинах «Красивая жизнь», «Злая шутка», «Двойная жизнь» и других. Евгений совмещает две карьеры: он остается востребованным актером и выступает в качестве артиста на театральной сцене и сольно. О своей личной жизни Евгений Шириков предпочитает не распространяться. Мужчина женат и вместе с супругой Леонорой воспитывает двоих сыновей.