Провинциальная Мадонна (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Скромная и добрая Надя отказывается от личного счастья ради сестры, но проносит свою любовь через года…



Наде 17 лет, она живет в маленьком провинциальном поселке и мечтает стать врачом. Когда ее старшая сестра Наташа выходит замуж за Сергея, Наде остается только молча прятать глаза, ведь она с первого взгляда влюбляется в обаятельного технолога. Брак Наташи и Сергея со временем распадается, а «Провинциальная мадонна» Надя в одиночестве рожает ребенка, никому не говоря, кто же его отец. Хотите узнать, какую тайну скрывает «Провинциальная мадонна»? Тогда спешите смотреть онлайн этот увлекательный сериал.



Благодаря сайту Wink у зрителей появилась возможность бесплатно смотреть онлайн сериал «Провинциальная мадонна» (2017). Теперь сериал «Провинциальная мадонна» доступен для просмотра в хорошем качестве.



Все сезоны сериала Провинциальная Мадонна смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.