Провинциальная Мадонна (сериал, 2017) смотреть онлайн бесплатно
Сезоны и серии
Сюжет
Скромная и добрая Надя отказывается от личного счастья ради сестры, но проносит свою любовь через года…
Наде 17 лет, она живет в маленьком провинциальном поселке и мечтает стать врачом. Когда ее старшая сестра Наташа выходит замуж за Сергея, Наде остается только молча прятать глаза, ведь она с первого взгляда влюбляется в обаятельного технолога. Брак Наташи и Сергея со временем распадается, а «Провинциальная мадонна» Надя в одиночестве рожает ребенка, никому не говоря, кто же его отец. Хотите узнать, какую тайну скрывает «Провинциальная мадонна»? Тогда спешите смотреть онлайн этот увлекательный сериал.
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Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМелодрамы, Мини-сериалы
Рейтинг
- СМРежиссёр
Сергей
Мезенцев
- ПНАктриса
Пелагея
Невзорова
- ЕШАктёр
Евгений
Шириков
- АГАктриса
Анастасия
Груздева
- Актёр
Сергей
Ланбамин
- ВБАктриса
Вера
Бирюкова
- ФПАктёр
Фёдор
Подчезерцев
- НГАктриса
Нина
Головач
- ИДАктёр
Иван
Дубровский
- НТАктриса
Наталья
Титаева
- НМАктриса
Наталия
Меньшова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВЦОператор
Валерий
Цыбин
- ТСКомпозитор
Татьяна
Сирош
- ВРКомпозитор
Вадим
Рыжков
- АККомпозитор
Александр
Кличановский
- МДКомпозитор
Михаил
Дубовик