Провинциальная Мадонна (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Провинциальная Мадонна. Серия 1
Провинциальная Мадонна
1-й сезон
1-я серия

9.02017, Провинциальная Мадонна. Серия 1
Мелодрама12+

Надя родила в семнадцать лет. Вне брака. Причем всю беременность проходила, не пряча счастливых глаз, сияя радостной улыбкой, и, несмотря на все уговоры, так и не открыла имени отца ребенка. Эта слабая на вид девочка оказалась удивительно сильной. «Упрямая» — говорили о ней одни, «блаженная» — уверяли другие. А Надя просто-напросто умела любить.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
Full HD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

5.5 КиноПоиск

