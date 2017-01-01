Провинциальная Мадонна (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
Мелодрама12+
Надя родила в семнадцать лет. Вне брака. Причем всю беременность проходила, не пряча счастливых глаз, сияя радостной улыбкой, и, несмотря на все уговоры, так и не открыла имени отца ребенка. Эта слабая на вид девочка оказалась удивительно сильной. «Упрямая» — говорили о ней одни, «блаженная» — уверяли другие. А Надя просто-напросто умела любить.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
- СМРежиссёр
Сергей
Мезенцев
- ПНАктриса
Пелагея
Невзорова
- ЕШАктёр
Евгений
Шириков
- АГАктриса
Анастасия
Груздева
- Актёр
Сергей
Ланбамин
- ВБАктриса
Вера
Бирюкова
- ФПАктёр
Фёдор
Подчезерцев
- НГАктриса
Нина
Головач
- ИДАктёр
Иван
Дубровский
- НТАктриса
Наталья
Титаева
- НМАктриса
Наталия
Меньшова
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ВЦОператор
Валерий
Цыбин
- ТСКомпозитор
Татьяна
Сирош
- ВРКомпозитор
Вадим
Рыжков
- АККомпозитор
Александр
Кличановский
- МДКомпозитор
Михаил
Дубовик