Биография

Иван Дубровский – актер. Родился в 1990 году. Воспитывался в семье, далекой от искусства. Родители заметили увлеченность сына сценой и рекомендовали поступать в театральный институт. Пластичный, подвижный, музыкальный юноша без труда поступает в училище имени Щепкина. В студенческих спектаклях играет настолько хорошо, что руководитель курса предлагает ему начать выступления на профессиональной сцене. Однако театральные роли Дубровскому не нравятся: подмостки сковывают, заявляет артист в частной беседе. После получения диплома в 2011 году приходит в кинематограф. В мистической драме «Дар» ему дают небольшую роль. С режиссерскими задачами артист справляется безупречно. Начало карьере положено! В том же году актер играет в мелодраме «Лесное озеро» и проходит кастинг для участия в сериале «Самара». В «Папиных дочках» он – сержант полиции, в военной драме «Горюнов» – моряк по прозвищу Сатэра. Дубровский в сериале «Дело особой важности. Операция «Тайфун» исполняет одну из главных ролей. Резонансной стала роль, сыгранная артистом в сериале «Молодежка». Съемки фильма длились пять лет, и все эти годы актер успешно играл нападающего хоккейной команды.