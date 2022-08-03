Лесное озеро
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Лесное озеро

Лесное озеро (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

8.32011, Лесное озеро
Мелодрама89 мин16+

О фильме

Они не знали о существовании друг друга. Но встреча в сельской глуши на лесном озере перевернула всю их жизнь. Теперь они не могут друг без друга. Чистая и прозрачная вода озера очистила и души и тело... Да и что может быть приятнее что бы в жаркий летний день искупаться в освежающих водах природного озерца.

Страна
Россия
Жанр
Мелодрама
Качество
SD
Время
89 мин / 01:29

Рейтинг

4.5 КиноПоиск
8.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Лесное озеро»