Лесное озеро (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно

Они не знали о существовании друг друга. Но встреча в сельской глуши на лесном озере перевернула всю их жизнь. Теперь они не могут друг без друга. Чистая и прозрачная вода озера очистила и души и тело... Да и что может быть приятнее что бы в жаркий летний день искупаться в освежающих водах природного озерца.

