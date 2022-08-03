Лесное озеро (фильм, 2011) смотреть онлайн бесплатно
8.32011, Лесное озеро
Мелодрама89 мин16+
О фильме
Они не знали о существовании друг друга. Но встреча в сельской глуши на лесном озере перевернула всю их жизнь. Теперь они не могут друг без друга. Чистая и прозрачная вода озера очистила и души и тело... Да и что может быть приятнее что бы в жаркий летний день искупаться в освежающих водах природного озерца.
Рейтинг
4.5 КиноПоиск
8.2 IMDb
- СМРежиссёр
Станислав
Мареев
- Актриса
Виктория
Толстоганова
- АБАктёр
Андрей
Биланов
- Актёр
Дмитрий
Харатьян
- Актриса
Лариса
Лужина
- СИАктриса
София
Игнатова
- Актриса
Марианна
Шульц
- СНАктёр
Сергей
Неудачин
- МЗАктёр
Матвей
Зубалевич
- ЕААктриса
Елена
Антипова
- ИДАктёр
Иван
Дубровский
- АТСценарист
Алексей
Тагушев
- МССценарист
Марианна
Сокольская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ВКПродюсер
Владимир
Кильбург
- АПМонтажёр
Андрей
Полубояринов
- ИБОператор
Илья
Бойко
- ИЗКомпозитор
Илья
Зудин