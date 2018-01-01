Биография

Елена Антипова — российская актриса театра и кино. Зрителям она известна по своим работам в популярных сериалах «Глухарь» и «Солнце в подарок». Елена родилась в столице в 1961 году. С детства была очень активным и талантливым ребенком: занималась танцами, ходила в музыкальную школу. Решив связать свою жизнь с творчеством, Антипова поступила в ГИТИС на актерский факультет. Получив диплом, она начала свою карьеру с работы в Московском областном театре драмы и комедии. Ее дебютом в кино стала небольшая роль в фильме «Заморозки имели место». Затем в силу личных обстоятельств у артистки был большой перерыв в карьере, и лишь в 1994 году она вернулась в профессию с картиной Владимира Наумова «Белый праздник». В основном актриса снимается в современных сериалах, реже в кино. Фильмы Елены Антиповой: «Зона», «Шахта», «Ранетки», «Закрытая школа», «Интерны», «Меч» и многие другие. Есть у актрисы и небольшой опыт работы в озвучивании фильмов. О личной жизни Антиповой известно очень мало. Сейчас она активно продолжает сниматься в сериалах и ждет интересных предложений от режиссеров.