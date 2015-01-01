С осенью в сердце (фильм, 2015) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Печальный клоун любит, мечтает и анализирует прошлое. Нежный кинопортрет советского мима Леонида Енгибарова.
Cюжеты, сплетенные из реальных и воображаемых событий, соединены воедино главным героем — грустным клоуном и поэтом, не вписывающийся в окружающую действительность. Своеобразный коллаж из 14 мининовелл — кинозарисовок, сценок или интермедий — раскрывает хрупкий внутренний мир героя, романтика и рыцаря, но, в то же время, простака, далекого от житейских забот и витающего в облаках. Он разговаривает c деревьями, убегает во сне от кошмарной девочки, встречает фонтанщика, подстригающего струи воды у фонтанов и сказочника, рисующего цветные сказки. Он же и вратарь, спасающий цветущую футбольную штангу, и маленький мальчик, плачущий вместе с ночным дождем.
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Рейтинг
- ГПРежиссёр
Георгий
Параджанов
- Актёр
Нодари
Джанелидзе
- АФАктриса
Анастасия
Фурса
- ЕААктриса
Елена
Антипова
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- АААктриса
Анастасия
Асеева
- АЗАктёр
Анатолий
Запороженко
- ВМАктёр
Валерий
Магдьяш
- ЛБАктриса
Лали
Бадурашвили
- АНАктёр
Андрей
Нагорнов
- ОЖАктёр
Олег
Жданов
- ГПСценарист
Георгий
Параджанов
- ЛЕСценарист
Леонид
Енгибаров
- ЭАПродюсер
Элла
Архангельская
- АППродюсер
Александра
Пискунова
- ТБМонтажёр
Татьяна
Белоусова
- САОператор
Сергей
Акопов