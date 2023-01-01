Биография

Михаил Богдасаров — российский актер и режиссер, заслуженный артист России. Родился в Москве в октябре 1960 года. В детстве Миша любил фантазировать и рассказывать небылицы своим многочисленным друзьям и родным. В школе он даже написал несколько рассказов и романов. Мальчик рос активным и жизнерадостным. Увлекался музыкой и спортом, играл в школьных спектаклях. Получив среднее образование, устроился на работу в Театр на Красной Пресне. Учился в ГИТИСе. После получения диплома служил у Сергея Образцова в его кукольном театре, затем вернулся на Красную Пресню. Позднее играл в труппе Олега Табакова и в театре-кабаре «Летучая мышь». Актер женат и имеет двух сыновей, которые пошли по его стопам и стали актерами. Первую роль в кино Богдасаров сыграл в киноленте «Лучшая дорога нашей жизни». Актер легко перевоплощается в разные образы. Армянские корни помогают ему с успехом справляться с любым жанром, будь то комедия или драма. В фильмотеке актера огромное количество ролей. И хотя большинство работ актера были эпизодическими, но колоритная внешность и необыкновенная харизма позволили ему навсегда завоевать сердца миллионов зрителей. Актер не остановился на достигнутом: он окончил режиссерские курсы и стал принимать участие в съемках уже в новом качестве. Первый режиссерский фильм Богдасарова — короткометражная лента «Далекие близкие».