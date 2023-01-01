Баба Мороз и тайна Нового года (фильм, 2023) смотреть онлайн

Сюжет

Татьяна Орлова, Юлия Александрова и Максим Лагашкин в семейной сказке режиссера «Красного призрака» о супруге Деда Мороза, которая занимается проблемами взрослых. Кто не слышал про Деда Мороза — этот добрый волшебник каждый Новый год дарит счастье детям и уже успел стать героем множества историй. Его жена, Баба Мороз, всегда заботилась о тех, кто уже успел повзрослеть. Но ее подопечные перестали верить в Бабу, и она потеряла все волшебные силы… До тех пор, пока в наше время девочки Вика и Полина не начали просить ее помочь своей маме. Она — актриса, которой патологически не везет: вместо роли мечты ей приходится довольствоваться образом Снегурочки на детских праздниках. Но теперь, когда за ней приглядывает Баба Мороз, ситуация может резко измениться. Как именно, поведает фильм «Баба Мороз и тайна Нового года» 2023 года, смотреть онлайн который позволит видеосервис Wink.



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