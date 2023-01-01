Баба Мороз и тайна Нового года (фильм, 2023) смотреть онлайн
Сюжет
Татьяна Орлова, Юлия Александрова и Максим Лагашкин в семейной сказке режиссера «Красного призрака» о супруге Деда Мороза, которая занимается проблемами взрослых. Кто не слышал про Деда Мороза — этот добрый волшебник каждый Новый год дарит счастье детям и уже успел стать героем множества историй. Его жена, Баба Мороз, всегда заботилась о тех, кто уже успел повзрослеть. Но ее подопечные перестали верить в Бабу, и она потеряла все волшебные силы… До тех пор, пока в наше время девочки Вика и Полина не начали просить ее помочь своей маме. Она — актриса, которой патологически не везет: вместо роли мечты ей приходится довольствоваться образом Снегурочки на детских праздниках. Но теперь, когда за ней приглядывает Баба Мороз, ситуация может резко измениться. Как именно, поведает фильм «Баба Мороз и тайна Нового года» 2023 года, смотреть онлайн который позволит видеосервис Wink.
Баба Мороз и тайна Нового года смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
КачествоFull HD
ЖанрыКомедии, Семейные, Приключения
Рейтинг
- Режиссёр
Андрей
Богатырев
- Актриса
Юлия
Александрова
- Актриса
Татьяна
Орлова
- Актёр
Иван
Стебунов
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актриса
Полина
Айнутдинова
- Актёр
Виктор
Бычков
- ОСАктриса
Ольга
Сташкевич
- ДКАктёр
Денис
Кузнецов
- Актёр
Михаил
Богдасаров
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- Сценарист
Андрей
Богатырев
- ОССценарист
Ольга
Сташкевич
- ЛШСценарист
Людмила
Шаулина
- ВССценарист
Владимир
Столбенко
- ИКПродюсер
Илья
Кривицкий
- АИПродюсер
Азиза
Иргашева
- АКПродюсер
Александр
Кривицкий
- ГЛПродюсер
Георгий
Литуев
- ВКХудожница
Вера
Кошкина
- Оператор
Вячеслав
Красаков
- МДКомпозитор
Марк
Дорбский