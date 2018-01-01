Максим Лагашкин
- Карьера
- Актёр, Продюсер
- Дата рождения
- 13 октября 1976 г. (48 лет)
Биография
Максим Лагашкин — актер, продюсер. Лауреат наград «Лучшая мужская роль второго плана» премии «Белый слон» и кинофестиваля «Утро Родины». Родился в Новокуйбышевске 12 октября 1976 года. После школы учился на театральном факультете в ГИТИСе у Андрея Гончарова. С дипломом Максим устроился в Московский академический театр имени Маяковского, перевоплощался в разноплановых персонажей в постановках «Ящерица», «Иван-Царевич» и других. В 2000 году вместе с Александром Робаком создал студию «Синемафор», которая занимается производством кинопроектов. Дебютной картиной Максима Лагашкина стала лента «День полнолуния», снятая Кареном Шахназаровым в 1998 году. Далее играл в проектах «Апрель», «Гражданин начальник», «Китайский сервиз», «Медовый месяц», «Порода». Последние проекты в фильмографии: «Жуки», «Филатов», «Лед-2», «Любовь без размера», «Чума!», «257 причин, чтобы жить», «#вмаскешоу» и другие.
Фильмография
- 8.8
Плагиатор2025, 121 мин
- 8.0
Битва пап2024, 75 мин
- 9.0
Галя, у нас отмена!2023
- 8.6
Куплю актрису2023
- 9.1
Баба Мороз и тайна Нового года2023, 96 мин
- 9.0
Непослушник2022, 110 минБесплатно
- 8.4
Мой папа — вождь2022, 89 минБесплатно
- 8.2
Мальдивы подождут2022, 84 минБесплатно
- 6.1
Джигалоу2021, 87 мин
- 8.8
Готовы на все2021
- 6.9
Зона дискомфорта2020
- 8.4
Комета Галлея2020, 93 мин
- 8.9
Филатов2020
- 7.4
#вмаскешоу2020Бесплатно
- 8.9
Шторм2019
- 8.3
Давай разведемся!2019, 92 мин
- 8.7
Любовницы2019, 93 мин
- 8.3
Грецкий орешек2018, 85 мин
- 9.2
Большая игра2018
- 8.8
Аритмия2017, 116 мин