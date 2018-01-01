Биография

Максим Лагашкин — актер, продюсер. Лауреат наград «Лучшая мужская роль второго плана» премии «Белый слон» и кинофестиваля «Утро Родины». Родился в Новокуйбышевске 12 октября 1976 года. После школы учился на театральном факультете в ГИТИСе у Андрея Гончарова. С дипломом Максим устроился в Московский академический театр имени Маяковского, перевоплощался в разноплановых персонажей в постановках «Ящерица», «Иван-Царевич» и других. В 2000 году вместе с Александром Робаком создал студию «Синемафор», которая занимается производством кинопроектов. Дебютной картиной Максима Лагашкина стала лента «День полнолуния», снятая Кареном Шахназаровым в 1998 году. Далее играл в проектах «Апрель», «Гражданин начальник», «Китайский сервиз», «Медовый месяц», «Порода». Последние проекты в фильмографии: «Жуки», «Филатов», «Лед-2», «Любовь без размера», «Чума!», «257 причин, чтобы жить», «#вмаскешоу» и другие.