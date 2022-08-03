Комета Галлея
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Комета Галлея

Комета Галлея (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.42020, Комета Галлея
Комедия, Мелодрама93 мин12+

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О фильме

Под Новый год 34-летний физик-астроном Игнат Галлей, увлеченный звездами и работой в горной обсерватории, летит в столицу оформлять развод. В Москве при необычных обстоятельствах Игнат встречает загадочную девушку Таисию Артемьеву и знакомится со всей ее семьей: мамой Юлей, сестрой Дусей и интеллигентной чудаковатой бабушкой Янгой Львовной. Эта встреча переворачивает все с ног наголову в жизни астронома. А в канун Нового года Игнату предстоит принять важное решение, которое изменит не только его жизнь, но и его новых знакомых.

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Комета Галлея»