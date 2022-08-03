Комета Галлея (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.42020, Комета Галлея
Комедия, Мелодрама93 мин12+
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О фильме
Под Новый год 34-летний физик-астроном Игнат Галлей, увлеченный звездами и работой в горной обсерватории, летит в столицу оформлять развод. В Москве при необычных обстоятельствах Игнат встречает загадочную девушку Таисию Артемьеву и знакомится со всей ее семьей: мамой Юлей, сестрой Дусей и интеллигентной чудаковатой бабушкой Янгой Львовной. Эта встреча переворачивает все с ног наголову в жизни астронома. А в канун Нового года Игнату предстоит принять важное решение, которое изменит не только его жизнь, но и его новых знакомых.
Рейтинг
5.9 КиноПоиск
5.2 IMDb
- МФРежиссёр
Милена
Фадеева
- Актриса
Лия
Ахеджакова
- Актриса
Анна
Михалкова
- Актриса
Аня
Чиповская
- Актёр
Антон
Шагин
- СЛАктриса
Софья
Лукьянова
- Актёр
Павел
Прилучный
- Актёр
Максим
Лагашкин
- Актриса
Нина
Усатова
- МЖАктёр
Максим
Жегалин
- Актриса
Светлана
Колпакова
- МФСценарист
Милена
Фадеева
- Продюсер
Александр
Стариков
- Продюсер
Влад
Ряшин
- Продюсер
Эдуард
Алиев
- КМХудожница
Ксения
Маврина
- ЖЛХудожница
Жанна
Ланина
- МСМонтажёр
Маргарита
Смирнова
- МВМонтажёр
Марина
Васильева
- ОЛОператор
Олег
Лукичёв
- ИУКомпозитор
Иван
Урюпин