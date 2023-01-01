Биография

Эдуард Алиев — российский продюсер и сценарист. Родился в Баку 3 сентября 1962 года. Кинематографист окончил военное училище в Симферополе, и в киноиндустрию попал лишь в начале нулевых. В 2001 году он стал исполнительным продюсером в компании «Эра Водолея». Также за его плечами опыт работы в студиях «Пантократор», «Топлайн фильм» и «Олд Скул Продакшн». Помимо этого Алиев занимался написанием сценариев для мультфильмов «Снежная королева» 2012 года, «Защитники» и для сериалов «Спасти Веру», «Призвание», «Чужие грехи». Эдуард Алиев является продюсером многосерийных лент «По законам военного времени», «Саша добрый, Саша злой», «Каникулы президента», «Отчий берег» и «Через прицел». Одним из самых известных проектов кинодеятеля стала судебная драма 2021 года «Ваша честь» с участием Олега Меньшикова.