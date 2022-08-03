Каникулы президента
Каникулы президента

Каникулы президента (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

8.82018, Каникулы президента
Комедия93 мин18+

О фильме

Устав от рутины, Президент решает отправиться на каникулы в гордом одиночестве, чтобы отдохнуть в Крыму, а заодно свободно пообщаться с народом. Понимая, что остаться инкогнито и улизнуть от заботливых коллег будет сложно, он прибегает к услугам гримера. Но его новый облик точь-в-точь совпадает с наружностью Валерия из N-ска, который скрывается от коллекторов по путевке матери в крымском санатории…

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
4.5 IMDb

