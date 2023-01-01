Биография

Дмитрий Грачев – актер, режиссер и комик, родился 23 декабря 1977 г. (г. Керчь, Украина). Большую известность получил за счет удивительного внешнего сходства с Владимиром Путиным. После окончания школы будущий артист поступил в проф. училище на специальность «столяр-краснодеревщик». После его окончания отец актера посоветовал сыну поступить в МГИМО. После двух неудачных попыток он все-таки поступил на факультет журналистики. В бытность свою студентом начал выступать за команду КВН «МАМИ», а позже за сборную «Незолотая молодежь». Благодаря своему внешнему сходству с В. В. Путиным обрел большую популярность в среде комиков. Далее последовала работа в «Камеди клаб», стал соавтором популярного юмористического шоу «Comedy Woman». В большинстве ролей Дмитрий Грачев предстает именно в образе Президента РФ либо его двойника. Помимо участия в большом количестве юмористических шоу он проявил себя также как актер кино. Снялся в пилотной серии «Лопухов». Кинопродюсеры сразу отметили его как талантливого и яркого пародиста. На счету Дмитрия Грачева фильмы «Духless», «Гоп-стоп», «Да, господин президент!», «Реальные пацаны», «Каникулы президента» и другие.