Биография

Мария Турская – российский художник-постановщик родом из Москвы. День рождения: 27 апреля 1973 г. Успешно окончив школу, будущий художник-постановщик Мария Турская выбрала для получения профессионального образования МГХПУ им. Строганова. Выпускницей факультета коммуникативного дизайна она стала в 1996 г. Первый известный зрителям фильм Марии Турской – криминальная драма «Казароза» (2005 г.) Алены Демьяненко. До этого она в титрах всюду фигурирует как Маша, что порой вызывает заблуждение. Так, за работу в триллере Юрия Грымова «Коллекционер» (2001 г.) она была номинирована на фестивале «Золотой Овен» на премию в качестве «лучшего художника-постановщика года». Приза «ТЭФИ» в той же номинации была удостоена работа в полнометражном фильме и мини-сериале по его мотивам «Адмирал» Андрея Кравчука. В главных ролях киноленты снялись звезды российского кино: Константин Хабенский, Елизавета Боярская, Сергей Безруков, Анна Ковальчук. За 20 лет в портфолио Марии Турской накопилось более 30 кинокартин и сериалов, наиболее известными из которых стали «Черная молния» (2009 г.) Тимура Бекмамбетова, «Самый лучший фильм 3-ДЭ» (2011 г.) Кирилла Кузина, «Зулейха открывает глаза» (2019 г.) Егора Анашкина.