Императрицы (фильм, 2023) смотреть онлайн
О фильме
Петр Iпообещал маленькой дочери Елизавете, чтовыдаст еезамуж заЛюдовика XV, иона станет королевой Франции. Новсе планы, втом числе договоренности сфранцузским королем, рушатся вместе сосмертью великого монарха: Петр Iуходит изжизни, неуспев назначить наследника. Такначинается безжалостная ибеспощадная эпоха дворцовых переворотов—время интриг иборьбы завласть. Устоит липостроенная Петром империя иее новая столица Санкт-Петербург? Какую цену придется заплатить Елизавете Петровне, младшей дочери великого монарха, чтобы занять свое место вистории? Ичто могут дать России женщины напрестоле?
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Драма
Время112 мин / 01:52
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
- Режиссёр
Андрей
Кравчук
- Актриса
Юлия
Пересильд
- КУАктриса
Ксения
Утехина
- Актриса
Анна
Уколова
- ОЛАктриса
Ольга
Лерман
- Актёр
Иван
Колесников
- Актёр
Игорь
Гордин
- ЕШАктёр
Евгений
Шварц
- Актёр
Павел
Ворожцов
- Актёр
Виталий
Коваленко
- Актёр
Юрий
Ицков
- ОСАктёр
Оливье
Сиу
- МПАктриса
Мария
Пересильд
- Актриса
Анастасия
Талызина
- НКАктриса
Нина
Кучерук
- АВАктриса
Александра
Велескевич
- РВАктёр
Роман
Васильев
- АФАктёр
Александр
Фадеечев
- Актёр
Владимир
Канухин
- КНАктриса
Коля
Ноекёльн
- ДПАктёр
Дмитрий
Поднозов
- Актёр
Олег
Отс
- ВБАктёр
Владимир
Балдов
- ППАктёр
Павел
Поймалов
- СКАктёр
Сергей
Кирюшкин
- Актёр
Максим
Карушев
- СКАктёр
Станислав
Кабешев
- АМАктёр
Алексей
Манцыгин
- СВАктёр
Сергей
Вершинин
- Актёр
Александр
Булатов
- СКАктёр
Сергей
Каплунов
- АМАктриса
Анастасия
Марчук
- АЛАктёр
Андрей
Лебедев
- ДПАктёр
Дмитрий
Попов
- ЕПАктёр
Евгений
Пеккер
- ВЗАктёр
Владимир
Завикторин
- ИШАктёр
Илья
Шидловский
- АНАктёр
Андрей
Некрасов
- АКАктёр
Антон
Кукушкин
- КЛАктёр
Кирилл
Лоскутов
- Сценарист
Андрей
Кравчук
- АЧСценарист
Антон
Черенков
- АРСценарист
Андрей
Рубанов
- ИЗСценарист
Иван
Заваруев
- Продюсер
Тина
Канделаки
- ИГПродюсер
Иван
Голомовзюк
- БХПродюсер
Борис
Ханчалян
- ВВПродюсер
Вадим
Верещагин
- МТХудожница
Мария
Турская
- ЕШХудожница
Екатерина
Шапкайц
- АКМонтажёр
Александр
Кошелев
- МАОператор
Морад
Абдель-Фаттах
- КБКомпозитор
Кузьма
Бодров