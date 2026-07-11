Императрицы
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Императрицы
2023, Императрицы
Исторический, Драма112 мин12+
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Императрицы (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Петр Iпообещал маленькой дочери Елизавете, чтовыдаст еезамуж заЛюдовика XV, иона станет королевой Франции. Новсе планы, втом числе договоренности сфранцузским королем, рушатся вместе сосмертью великого монарха: Петр Iуходит изжизни, неуспев назначить наследника. Такначинается безжалостная ибеспощадная эпоха дворцовых переворотов—время интриг иборьбы завласть. Устоит липостроенная Петром империя иее новая столица Санкт-Петербург? Какую цену придется заплатить Елизавете Петровне, младшей дочери великого монарха, чтобы занять свое место вистории? Ичто могут дать России женщины напрестоле?

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Драма
Время
112 мин / 01:52

Рейтинг

6.9 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Императрицы»