Биография

Андрей Некрасов — российский актер. Родился в городе Спас 15 августа 1983 года. Еще ребенком начал писать стихи, но с творчеством свою жизнь связал не сразу. Сначала выучился на радиомеханика и техника-электроника, после чего работал печником, разнорабочим, помощником дрессировщика. Решив изменить свою жизнь, подал документы в областное училище культуры на специальность «Педагог-организатор». Потом переехал в Санкт-Петербург и поступил там на актерский факультет академии театрального искусства. Сейчас в свободное от съемок и спектаклей время продолжает писать стихи, делится ими на своих страницах в соцсетях. Андрей Некрасов снялся более чем в ста проектах, фильмах и сериалах. Среди них: «Тайны следствия», «Предатель», «Такая работа», «Ленинград 46», «Ментовские войны 8», «Белая стрела. Возмездие», «Наше счастливое завтра», «28 панфиловцев», «Последняя статья журналиста», «Крылья империи», «Невский. Проверка на прочность», «Купчино», «Великолепная пятерка», «Первый отдел», «Янычар», «Спросите медсестру», «Про людей и про войну», «Воскресенский», «Знахарь 2», «Закрыть гештальт» и «По зову сердца».