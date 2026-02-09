Любовь зла, или Нанотехнологии средней полосы (фильм, 2023) смотреть онлайн

Любовь зла, или Нанотехнологии средней полосы
Любовь зла, или Нанотехнологии средней полосы
5.22023, Любовь зла, или Нанотехнологии средней полосы
Комедия103 мин18+
О фильме

В колхоз приезжает амбициозный специалист, отлично разбирающийся в последних достижениях науки, но абсолютно не умеющий общаться с противоположным полом. Фильм «Любовь зла, или Нанотехнологии средней полосы» — комедия о том, что делает человека самим собой.

В обычном колхозе появляется молодой парень по имени Николай, который совсем недавно вернулся из продолжительной стажировки за рубежом. Во время учебы Николай много узнал о современных технологиях и правилах общения с животными, но так и не понял, как правильно разговаривать с женщинами. Однако это не мешает ему привлекать внимание красавиц, одной из которых становится настойчивая Настя. Впрочем, это не единственное, что его занимает: в поселок наведываются журналисты, планирующие сюжет об инновациях Николая.

К чему приведут его инновации, покажет «Любовь зла, или Нанотехнологии средней полосы».

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Качество
Full HD
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг