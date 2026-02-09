Любовь зла, или Нанотехнологии средней полосы (фильм, 2023) смотреть онлайн

В колхоз приезжает амбициозный специалист, отлично разбирающийся в последних достижениях науки, но абсолютно не умеющий общаться с противоположным полом. Фильм «Любовь зла, или Нанотехнологии средней полосы» — комедия о том, что делает человека самим собой.



В обычном колхозе появляется молодой парень по имени Николай, который совсем недавно вернулся из продолжительной стажировки за рубежом. Во время учебы Николай много узнал о современных технологиях и правилах общения с животными, но так и не понял, как правильно разговаривать с женщинами. Однако это не мешает ему привлекать внимание красавиц, одной из которых становится настойчивая Настя. Впрочем, это не единственное, что его занимает: в поселок наведываются журналисты, планирующие сюжет об инновациях Николая.



К чему приведут его инновации, покажет «Любовь зла, или Нанотехнологии средней полосы».


