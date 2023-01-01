Сергей Русскин
- Карьера
- Актёр, Актёр дубляжа
- Дата рождения
- 22 августа 1955 г. (69 лет)
Биография
Сергей Русскин – театральный и киноактер, заслуженный артист РФ родился 22 августа 1955 г. в Польше. Его фильмография насчитывает более 160 фильмов. Обладатель множества наград и почетных премий. Среди них дипломы за роли, призы зрительских симпатий, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», благодарность Президента Российской Федерации и высшая театральная премия «Золотой софит». Сергей Русскин имеет несколько высших образований. Он окончил Ленинградский кораблестроительный институт, однако по этой стезе не пошел, так как предпочел стать актером. С 1981 года играет в Ленинградском молодежном театре на Фонтанке. Параллельно снимается в кино. В 1991 году с отличием заканчивает режиссерский факультет ЛГИТМиКа. Был женат на телеведущей Надежде Абрамовой. Однако жизнь супругов не была безоблачной, и через время они расстались. Сергей Русскин в фильмах и театре воплотил большое количество образов. К лучшим фильмам актера относят: «Особенности национальной охоты», «Окно в Париж», «Хрусталев, машину!». К лучшим сериалам: «Пока цветет папоротник», «Идиот», «Яма». Основные жанры фильмов и сериалов – драма, детектив, криминал. В театре играл в спектаклях «Бешеные деньги», «Доктор философии», «Мой вишневый садик», «Тень». Также известен как актер дубляжа. В разноплановых ролях проявляется многогранный талант актера. Перед зрителем он предстает порой в прямо противоположных образах – от сотрудника уголовного розыска до бандита и киллера. В театральном амплуа Русскин воплотил в том числе и образы классической литературы – Чичикова, Штольца и других.
Фильмография
Актёр
- 9.4
Три богатыря и Морской царь2016, 73 мин
- 9.5
Крепость: щитом и мечом2015, 73 мин
- 9.4
Иван Царевич и Серый Волк2011, 82 мин
- 8.7
Срочно требуется Дед Мороз2007, 81 минБесплатно
- 9.6
Особенности национальной рыбалки1998, 94 мин
- 6.8
Упырь1997, 72 минБесплатно
- 9.5
Особенности национальной охоты1995, 93 мин
- 7.0
Русская симфония1994, 108 минБесплатно
- 7.6
Эпилог1994, 83 минБесплатно
- 8.1
Сентиментальное путешествие на картошку1986, 77 минБесплатно