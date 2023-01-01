Сентиментальное путешествие на картошку
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Сентиментальное путешествие на картошку

Сентиментальное путешествие на картошку (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

8.11986, Сентиментальное путешествие на картошку
Мелодрамы77 мин6+

Сюжет

Поступив в институт, герой фильма вместе с новыми товарищами едет в деревню «на картошку». Месяц, проведенный на «пленэре», не только наполняет жизнь избалованного городского юноши интересными знакомствами и впечатлениями, но и дарит ему первую любовь...

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Мелодрамы

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Сентиментальное путешествие на картошку»

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