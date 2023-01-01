Сентиментальное путешествие на картошку (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно
8.11986, Сентиментальное путешествие на картошку
Мелодрамы77 мин6+
Сюжет
Поступив в институт, герой фильма вместе с новыми товарищами едет в деревню «на картошку». Месяц, проведенный на «пленэре», не только наполняет жизнь избалованного городского юноши интересными знакомствами и впечатлениями, но и дарит ему первую любовь...
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Информация
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
6.5 IMDb
- ДДРежиссёр
Дмитрий
Долинин
- Актёр
Филипп
Янковский
- АНАктриса
Анжелика
Неволина
- ПСАктёр
Петр
Семак
- Актёр
Андрей
Гусев
- ВААктёр
Василий
Арканов
- ЕБАктриса
Евгения
Баркан
- ФВАктёр
Федор
Валиков
- ЭКАктриса
Эльвира
Колотухина
- Актёр
Сергей
Русскин
- ММАктриса
Мария
Мушкатина
- АСАктёр
Александр
Симонов
- ВМАктёр
Валерий
Малышев
- ДМАктёр
Дмитрий
Месхиев
- МЯАктриса
Марина
Яковлева
- ЮБАктриса
Юлия
Бочанова
- Сценарист
Андрей
Смирнов
- ББХудожник
Борис
Бурмистров
- ЭШМонтажёр
Эйви
Шнейдман
- ВИОператор
Владимир
Иванов