Сентиментальное путешествие на картошку (фильм, 1986) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Поступив в институт, герой фильма вместе с новыми товарищами едет в деревню «на картошку». Месяц, проведенный на «пленэре», не только наполняет жизнь избалованного городского юноши интересными знакомствами и впечатлениями, но и дарит ему первую любовь...



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