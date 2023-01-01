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Фильмы
Сентиментальное путешествие на картошку
Актёры и съёмочная группа фильма «Сентиментальное путешествие на картошку»

Актёры и съёмочная группа фильма «Сентиментальное путешествие на картошку»

Режиссёры

Дмитрий Долинин

Дмитрий Долинин

Режиссёр

Актёры

Филипп Янковский

Филипп Янковский

Актёр
Анжелика Неволина

Анжелика Неволина

Актриса
Петр Семак

Петр Семак

Актёр
Андрей Гусев

Андрей Гусев

Актёр
Василий Арканов

Василий Арканов

Актёр
Евгения Баркан

Евгения Баркан

Актриса
Федор Валиков

Федор Валиков

Актёр
Эльвира Колотухина

Эльвира Колотухина

Актриса
Сергей Русскин

Сергей Русскин

Актёр
Мария Мушкатина

Мария Мушкатина

Актриса
Александр Симонов

Александр Симонов

Актёр
Валерий Малышев

Валерий Малышев

Актёр
Дмитрий Месхиев

Дмитрий Месхиев

Актёр
Марина Яковлева

Марина Яковлева

Актриса
Юлия Бочанова

Юлия Бочанова

Актриса

Сценаристы

Андрей Смирнов

Андрей Смирнов

Сценарист

Художники

Борис Бурмистров

Борис Бурмистров

Художник

Монтажёры

Эйви Шнейдман

Эйви Шнейдман

Монтажёр

Операторы

Владимир Иванов

Владимир Иванов

Оператор