Биография

Анжелика Неволина – актриса кино и театра, звезда мистической драмы «Сотворение Адама» и фильма «Счастливый неудачник». Анжелика родилась в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Ее отец был моряком, и девочка очень мало времени проводила с папой. Изначально штурман дальнего плавания надолго уходил в море, а потом мать Лики вторично вышла замуж. Любовь к кинематографу Неволина унаследовала именно от матери, режиссера дубляжа. Отчим, знаменитый Александр Демьяненко, также повлиял на выбор профессии. Анжелика поступила во ЛГИТМиК на курс Додина-Кацмана и после получения диплома служила в санкт-петербургских театрах. Сниматься актриса начала еще во время учебы. Первый фильм Анжелики Неволиной вышел в 1983 году. В «Этом милом старом доме» она воплотила образ Али и обратила на себя внимание. На следующий год Салынский предложил Анжелике Неволиной роль Клары в «Доме на дюнах». Превосходно справившись с этой задачей, актриса в том же году была приглашена еще в несколько картин. Всего в ее активе – более сорока ролей в фильмах и сериалах самых разных жанров. Она также занималась дубляжом фильмов и мультфильмов.